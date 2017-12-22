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Киев принял бюджет-2018 с доходами 49 млрд грн

22.12.2017 11:35
Киевсовет принял бюджет города на 2018 год с доходной и расходной частями в сумме 49,1 млрд грн
Фото: EPA

Киевский городской совет принял бюджет города на 2018 год с доходной и расходной частями по 49,1 млрд грн. Согласно сообщению пресс-службы КГГА, за принятие проекта решения в целом проголосовали 94 депутата при минимально необходимом 61.

"Доходная часть сметы Киева на следующий год составляет 49,1 млрд грн. В приоритете остается неизменность базовых ставок налогообложения и улучшение администрирования по отдельным направлениям. Основные поступления в бюджет состоятся за счет платы за землю, НДФЛ, единого налога, налога на прибыль и акциза", - уточняет пресс-служба.

Текущие расходы бюджета-2018 составят 38,8 млрд грн, а капитальные - 10,3 млрд грн.

"Больше всего средств в следующем году городские власти планируют направить на образование киевлян. Эту отрасль предлагается профинансировать на 13,6 млрд грн. 9,1 млрд грн планируем направить на здравоохранение и 8,7 млрд грн - на социальную защиту горожан. Если сравнивать бюджет-2018, то видим, что расходы существенно выросли. Финансирование образования увеличен на 28%, медицины - 19% и соцзащиты - на 18%", - сказал глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

5,8 млрд грн в бюджете города заложено на строительство. На транспортную инфраструктуру выделят около 5 млрд грн, жилищно-коммунальная сфера получит 2,1 млрд грн, почти 1 млрд грн - культура и полмиллиарда - спорт. Еще 50 млн грн заложено на развитие велоинфраструктуры в столице.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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