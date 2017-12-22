Киев принял бюджет-2018 с доходами 49 млрд грн

Киевсовет принял бюджет города на 2018 год с доходной и расходной частями в сумме 49,1 млрд грн

Киевский городской совет принял бюджет города на 2018 год с доходной и расходной частями по 49,1 млрд грн. Согласно сообщению пресс-службы КГГА, за принятие проекта решения в целом проголосовали 94 депутата при минимально необходимом 61.



"Доходная часть сметы Киева на следующий год составляет 49,1 млрд грн. В приоритете остается неизменность базовых ставок налогообложения и улучшение администрирования по отдельным направлениям. Основные поступления в бюджет состоятся за счет платы за землю, НДФЛ, единого налога, налога на прибыль и акциза", - уточняет пресс-служба.



Текущие расходы бюджета-2018 составят 38,8 млрд грн, а капитальные - 10,3 млрд грн.



"Больше всего средств в следующем году городские власти планируют направить на образование киевлян. Эту отрасль предлагается профинансировать на 13,6 млрд грн. 9,1 млрд грн планируем направить на здравоохранение и 8,7 млрд грн - на социальную защиту горожан. Если сравнивать бюджет-2018, то видим, что расходы существенно выросли. Финансирование образования увеличен на 28%, медицины - 19% и соцзащиты - на 18%", - сказал глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.



5,8 млрд грн в бюджете города заложено на строительство. На транспортную инфраструктуру выделят около 5 млрд грн, жилищно-коммунальная сфера получит 2,1 млрд грн, почти 1 млрд грн - культура и полмиллиарда - спорт. Еще 50 млн грн заложено на развитие велоинфраструктуры в столице.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.