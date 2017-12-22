НБУ продал банкам $43 млн
22.12.2017 13:04
Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,9306 грн/долл
Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 18 декабря, $42,9 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $73,6 млн по курсу от 27,89 грн/долл до 27,9315 грн/долл.
Регулятор продавал валюту по курсу от 27,93 грн/долл до 27,9315 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9306 грн/долл, сообщает НБУ.
До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 18 декабря и продал $75,2 млн млн по средневзвешенному курсу 27,855 грн.
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