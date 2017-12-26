МВФ: Риски госбюджета-2018 состоят в быстром росте расходов
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман считает, что наибольшие риски госбюджета-2018 заключаются в быстром росте расходов. Об этом он сообщил Экономической правде.
"Программа (Украины и МВФ - ред.) делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий", - заявил Люнгман.
"В нашем диалоге с властью мы сфокусированы, как и раньше, на успешном внедрении действующей программы", - подчеркнул он.
По словам Люнгмана, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась тремя целями:
сокращением долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне;
контролем текущих расходов, например, зарплат, пенсий и трансфертов;
внедрением реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.
"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов - темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", - уверен Люнгман.
Он добавил, что фискальный дефицит в бюджете-2018 не должен превышать запланированный потолок, а ассигнование государственных инвестиций должно реализовываться без усиления налоговой нагрузки.
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