МВФ: Риски госбюджета-2018 состоят в быстром росте расходов

Представитель МВФ в Украине изложил рекомендации Фонда к налогово-бюджетной политике Украины в следующем году

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман считает, что наибольшие риски госбюджета-2018 заключаются в быстром росте расходов. Об этом он сообщил Экономической правде.



"Программа (Украины и МВФ - ред.) делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий", - заявил Люнгман.



"В нашем диалоге с властью мы сфокусированы, как и раньше, на успешном внедрении действующей программы", - подчеркнул он.



По словам Люнгмана, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась тремя целями:

сокращением долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне;

контролем текущих расходов, например, зарплат, пенсий и трансфертов;

внедрением реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.



"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов - темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", - уверен Люнгман.



Он добавил, что фискальный дефицит в бюджете-2018 не должен превышать запланированный потолок, а ассигнование государственных инвестиций должно реализовываться без усиления налоговой нагрузки.



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