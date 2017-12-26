Правительство одобрило увеличение госзаймов на 13,7 млрд грн

Кабинет министров утвердил увеличение госзаимствований на 13,7 млрд грн

Кабинет министров утвердил увеличение заимствований для финансирования общего фонда государственного бюджета на 2017 год на 13,72 млрд грн. Распоряжение правительства N921-р от 18 декабря опубликовано на официальном сайте.



Кабмин принял такое решение в связи с сокращением объема финансирования за счет поступлений от приватизации госимущества.



Бюджетный кодекс разрешает Кабинету Министров увеличивать объем источников финансирования государственного бюджета определенного типа в случае его уменьшения по другим источникам с соблюдением предельного объема годового дефицита государственного бюджета.



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