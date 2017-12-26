Правительство одобрило увеличение госзаймов на 13,7 млрд грн
26.12.2017 15:17
Кабинет министров утвердил увеличение госзаимствований на 13,7 млрд грн
Кабинет министров утвердил увеличение заимствований для финансирования общего фонда государственного бюджета на 2017 год на 13,72 млрд грн. Распоряжение правительства N921-р от 18 декабря опубликовано на официальном сайте.
Кабмин принял такое решение в связи с сокращением объема финансирования за счет поступлений от приватизации госимущества.
Бюджетный кодекс разрешает Кабинету Министров увеличивать объем источников финансирования государственного бюджета определенного типа в случае его уменьшения по другим источникам с соблюдением предельного объема годового дефицита государственного бюджета.
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