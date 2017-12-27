Укрпочта получила доступ к платежным системам

НБУ разрешил Укрпочте предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать в платежных системах

Национальный банк Украины разрешил Укрпочте предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такая же возможность предусмотрена для всех национальных операторов почтовой связи, но таким статусом в Украине обладает только Укрпочта. НБУ имеет право отозвать соответствующую лицензию в случае потери компанией статуса национального оператора почтовой связи.

Также Нацбанк смягчил условия выдачи генеральных лицензий на осуществление валютных операций для небанковских финучреждений. Теперь минимальный размер собственного капитала НФУ для осуществления деятельности по обмену валют снижен вдвое - до 10 млн грн при условии, что такое НФУ будет осуществлять деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений. Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 10 млн грн.

Ранее сообщалось, что НБУ не поддерживает возможную покупку Укрпочтой одного из украинских банков

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