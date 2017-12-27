Минфин провел последний в 2017 году ОВГЗ-аукцион

На плановом аукционе по размещению ОВГЗ Министерство финансов привлекло 250,04 млн грн и 40,19 млн евро

Министерство финансов Украины 26 декабря на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 250,04 млн грн и 40,19 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 85, 148 и 302 дня со средневзвешенной доходностью 16%, 15,93% и 15,85% годовых соответственно.

Средства в евро поступили от размещения облигаций на 525 дней с доходностью 3,95%. Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу НБУ составил 1,58 млрд грн.

На предыдущем аукционе, который состоялся 19 декабря, Министерство финансов привлекло в госбюджет 11,67 млрд грн.

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