Почему суды арестовывают активы украинских олигархов

Украину могут использовать как полигон для отработки технологий борьбы с коррупцией

В лихие 90-е была такая схема. К коммерсанту (так тогда именовали бизнесменов) приезжали представительные мужчины в красивых малиновых пиджаках с золотыми пуговками, и предлагали защиту бизнеса от всяких проблем, связанных с государством и не только. Особенно популярной была защита от разгула "рэкета", который тогда был новым способом приложения сил активной молодежи и первым достижением молодой рыночной экономики. Коммерсант отказывался, будучи убежденным, что у него все и так хорошо, ему ничего не угрожает, его деятельность не нуждается в "крышевателях" и связанных с ними регулярных дополнительных издержках. Буквально через несколько дней другая группа представительных мужчин быстро и эффективно убеждала его в обратном. При этом использовались как специальные коммуникативные навыки, так и простые бытовые приборы, утюги, паяльники и пр. Убежденный и осознавший свою ошибку бизнесмен обращался за предложенной ранее помощью, становясь, в начале, дисциплинированным плательщиком, и через некоторое время теряя свой бизнес, а иногда и жизнь. Удивительно, при этом многие и не догадывались, что обе группы суть одна "бригада", просто представляют ее разные департаменты. Чтобы такая догадка не возникла, даже устраивались целые представления.



К чему все это. То, что внизу, то и вверху - гласит великий закон аналогий. Подобные "стратагемы" относятся к разряду вечных и вполне востребованы, как в масштабах вещевого рынка, так и в глобальной политике.



К примеру, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Возрадовались украинские патриоты, таки разобрался президент, кто есть кто, встал на правильный путь, а то все не покидали сомнения относительно модальности его отношений с российским предводителем. Согласно этому документу, в течение 180 дней, то есть до февраля 2018, должны быть проведены подготовительные мероприятия и выявлены бизнесмены, связанные с Кремлем, Путиным и его окружением. Составленные списки станут основой для нового витка санкций в отношении РФ. Российская пропаганда начала активно накачивать ситуацию, называя февраль началом большой "стрижки" российских олигархов, масштабной конфискации их активов. Все это звучало довольно убедительно, особенно в контексте продолжающейся уже несколько лет деоффшоризации, имплементации борьбы с размыванием налоговой базы и пр. Олигархическое население РФ поверило. Часть списка Forbes либо вообще покинуло РФ либо избавилось от статуса "налогового резидента". Но самые патриотично настроенные остались.



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В начале декабря, агентство Reuters распространило информацию, что группа самоотверженных коммерсантов, пожелавших остаться анонимными, сообщила Путину о готовности вернуть свои капиталы на родину, и для этого просила выпустить специальные анонимные облигации, покупая которые и избавлялся от угрозы санкций, и возвращал деньги в экономику когда-то своей страны.



Кремль выдержал паузу, и 21 декабря Путин благословил выпуск таких облигаций. Можно предвидеть и хороший начальный спрос на эти ценные бумаги, и выгодный дисконт, который будет получать государство (или некто, действующий под его вывеской), при их выкупе. Ведь рано или поздно инвестор захочет воспользоваться своими деньгами, да и "крыша" дорогого стоит. Возвращаясь к началу, напоминаем, что "бригада" редко останавливается наполучении оплаты за свои услуги, она забирает все.



Что интересного в этой ситуации с украинской точки зрения? Уже несколько дней продолжаются аресты активов украинских олигархов, всемирный арест имущества Коломойского, арест активов Григоришина, продления ареста счетов Януковича и Ко. Некоторые видят в этом совпадение. Так мол сложилось, разборки между партнерами, бюджетодефицитная активность украинского государства, занудное крючкотворство Швейцарских правоприменительных практик. Может быть. Но вот в тот же период арестовано $22 млрд Национального фонда Казахстана. Есть решения по Тунису и пр. Все до Рождественских каникул.



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Сделаю предположение, что санкции в отношении прокремлевских олигархов, не имеют особого отношения к российско - украинскому конфликту. Как и борьба с коррупцией в Украине, проходящая под патронатом международных органов. В этой борьбе Украина выступает как полигон для отработки технологий борьбы с коррупцией, которой назначено стать новым планетарным врагом вместо терроризма, ставшего каким-то неубедительным после разгрома в Сирии. Можно, конечно, надеяться, что этот эксперимент принесет какую-то пользу украинскому обществу, очистит государство, приблизит его деятельность к некоторому подобию цивилизованных стандартов. Но нужно и понимать, что даже таких "пацанских" методов возвращения олигархических капиталов в Украину у нас нет, более того, уже есть прецеденты, когда такие капиталы конфисковались и уходили в бюджеты других государств. Такая же судьба может ожидать активы украинских олигархов, которые начинают сейчас попадать под freez (заморозку).



Мы не устаем повторять, что создание антикоррупционной репрессивной системы в Украине - это даже не полдела. У нас полностью отсутствует система поддержки экономики, задавлены или приведены в дегенеративное состояние основанные еще на заре независимости специальные институты - фондовый рынок, саморегулирование, разрешение конфликтов, доверительное управление и пр. Без их возрождения Украина обречена продолжать терять свои активы.



Александр Ситухо, глава Ассоциации защиты активов