Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 1,4%

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в ноябре составила около 7,5 тыс. грн

Реальная зарплата в Украине в ноябре выросла на 0,5% по сравнению с октябрем. Как сообщает Государственная служба статистики, по сравнению с ноябрем прошлого года реальная зарплата увеличилась на 21,4%.



Средняя номинальная зарплата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем выросла на 1,4%, в годовом выражении (по сравнению с ноябрем 2016 года) - на 38,3%, составив 7479 грн.



Госстат уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в прошлом месяце зафиксирован в Тернопольской - на 50,6%, Хмельницкой - на 50,2%, Волынской - на 48,8%, Херсонской - на 48,3%, Закарпатской - на 47,1%, Житомирской - на 46,9%, Винницкой - на 46,8%, Ивано-Франковской и Кировоградской - на 44,6%, Черновицкой - на 44%, Черкасской - на 43,8%, Сумской - на 43%, Черниговской - на 42,1%, Львовской - на 40,7%, Днепропетровской - на 39,8%, Николаевской - на 37,5%, Одесской - на 38,8%, Полтавской - на 37,2% областях и в Киеве - на 29,2%.



В Донецкой и Луганской областях рост заработной платы составил 34,6% и 25,1%, соответственно.



Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован традиционно в Киеве - 11643 грн, самый низкий - в Черниговской области - 5898 грн.



Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что зарплата учителей вырастет на 25% с 1 января.



Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн. За счет увеличения зарплат объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн, отметила она.



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