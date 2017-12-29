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Спикер парламента подписал изменения в Налоговый кодекс

29.12.2017 15:06
Изменения в Налоговый кодекс направлены на подпись президенту Петру Порошенко
Андрей Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятые 7 декабря изменения в Налоговый кодекс (законопроект N6776-д) и направил их на подпись президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

7 декабря парламент принял необходимые для сбалансирования государственного бюджета Украины на 2018 год изменения в Налоговый кодекс о корректировке в соответствии с индексом цен ставок ряда налогов и сборов, установленных в абсолютных значениях.

Закон предусматривает повышение ставок экологического налога, ренты за пользование недрами, ренты за специальное использование воды и лесных ресурсов, акцизного сбора на табачные изделия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, Законотворчество, Порошенко Петр
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