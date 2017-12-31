Порошенко одобрил изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы

Глава государства подписал законы NN2233-VIII и 2245-VIII, которые вносят изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы

Президент Петр Порошенко подписал законы N2233-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и N2245-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Документом N2233-VIII урегулируются отдельные вопросы, связанные с формированием и выполнением государственного бюджета Украины на 2018 год и создаются условия для стабильного функционирования бюджетной системы и обеспечением реализации медицинской и образовательной реформ", - гласит сообщение.



Закон устанавливает порядок финансового обеспечения здравоохранения и образования, социальной защиты граждан; предусматривает создание Государственного фонда развития водного хозяйства и усовершенствования положений о деятельности Государственного дорожного фонда.



Документ вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.



Изменениями в Налоговый кодекс предусмотрено решение вопроса о блокировании налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, осуществление индексации ставок налогов, установленных в абсолютных значениях. Также закон вносит изменения в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; вводит ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулирует вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее.



Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, кроме определенных пунктов, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019 и с 1 января 2025 года.



Вчера, 30 декабря, президент продлил на год действие моратория на продажу земли, а также подписал закон о госбюджете на 2018 год.



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