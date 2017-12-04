Быть в курсе. Десять факторов, которые влияют на гривню

Финансисты рассказали, почему дорожает доллар и что будет с гривней под Новый год

Украина встретит Новый год с курсом выше 27 грн/$. Главные факторы, которые будут влиять на курс в последние недели года, - мировые цены на сырье, интервенции НБУ и закупки газа, считают опрошенные LIGA.net банкиры и финансовые аналитики.



В Нацбанке рост котировок доллара на межбанке связывают с сезонными закупками энергоносителей и предпраздничной активностью импортеров, рассказал замглавы НБУ Олег Чурий. "Нафтогаз сейчас практически не закупает валюту, но есть закупка энергоносителей другими участниками рынка и закупка сезонных товаров под Новый год", - говорит Чурий.



По данным LIGA.net, в период с 20 ноября по 1 декабря гривня подешевела с 26,46 до 27,15 грн/$. В последний раз такие цифры межбанк показывал в начале марта этого года.



Какие факторы давят на гривню и чего ждать дальше? Чтобы ответить на этот вопрос, LIGA.net попросила украинских финансовых аналитиков и экономистов оценить по десятибалльной шкале десять причин, которые оказывают влияние на курс гривни*.

Средневзвешенный курс гривни к концу года, по их мнению, остановится на отметке 27,36 грн/$.

НБУ спешит на помощь

Больше всего на котировки влияет внешняя торговля, связанная с потребительским импортом, закупками энергоносителей и ценами на продукцию АПК и металлы, считают респонденты LIGA.net. Смягчить внешнее влияние может только НБУ.

Ценовая конъюнктура на железную руду, металлы и продовольственные товары влияет на гривню напрямую через объемы валютной выручки, отмечает главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов. Эти факторы стабильно давят на курс в течение всего года, добавляет директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.



"Внешняя конъюнктура влияет не только на объем поступлений валюты, но и на конкурентоспособность нашей продукции за рубежом, - поясняет директор департамента рыночных исследований агентства IBI-Рейтинг Виктор Шулик. - От этого, как правило, зависят и действия регулятора".



Действия Нацбанка по степени влияния на курс заняли второе место. Под конец года его присутствие на валютном рынке усилится - регулятор попытается минимизировать негативный вклад в инфляцию со стороны валютных колебаний, считает старший аналитик по макроэкономике и облигациям Adamant Capital Константин Фастовец.

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"Вопрос в готовности НБУ выходить на рынок, - отмечает руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований Ярослав Жалило. - Девальвационные тренды вряд ли будут сопровождаться расходованием резервов, некоторая девальвация в конце года может оказаться полезной для пополнения бюджета".



Эффект от интервенций НБУ непродолжителен - банки мгновенно реагируют на его действия, но уже на следующий день рынок может их полностью нивелировать, говорит Олег Куринной.



"В рамках новой политики НБУ больше сглаживает резкие курсовые колебания, чем задает тренд, - утверждает начальник валютных операций Forward Bank Анна Танцюра. - Но стоит учитывать, что так или иначе действия регулятора влияют на рыночные настроения".

Ползучая девальвация



Чисто сезонные факторы - закупки газа/угля в начале отопительного периода и предновогодний рост потребительского импорта способствуют краткосрочному разогреву рынка, считает начальник аналитического отдела банка ПУМБ Евгения Ахтырко.



"Это поведенческий момент, и вопрос скорее не в импортерах потребтоваров, а в поставщиках энергоносителей: на их закупки уходит большая часть нашей внешней ликвидности", - добавляет Шулик из IBI-Рейтинг.



Влияние "новогоднего" импорта усиливается благодаря покупательной активности населения и индексации пенсий, говорит Жалило. Но большую часть закупок техники импортеры провели еще в начале осени, уточняет Танцюра.



Среди других "фоновых" причин давления на курс - проблемы с платежным балансом и излишки ликвидности в банковской системе. Согласно прогнозу НБУ, до 2019 года дефицит текущего счета платежного баланса сохранится в пределах $4 млрд. Это главная причина постоянного давления и "ползучей девальвации" в Украине, отмечает Ахтырко.



"Дефицит платежного баланса показывает превышение импорта над экспортом, в нашем случае это прямо влияет на цену валюты. - рассказывает аналитик Альпари Максим Пархоменко. - Моментально на курс это не влияет, но в периоде 1-3 месяцев последствия ощутимы".

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Излишки ликвидности на корсчетах банков в последние несколько месяцев влияют на курс обратно пропорционально: понижение остатков ведет к повышению курса, говорит Куринной. После повышения учетной ставки НБУ эта проблема стоит не так остро - излишки уходят быстрее из-за увеличения стоимости фондирования в гривне, добавляет замдиректора департамента казначейства и международного бизнеса банка Пивденный Олег Ропяк.



"Большая часть ликвидности находится в крупных госбанках и в основном попадает на депозитные сертификаты НБУ, - рассказывает Танцюра из Forward Bank. - Остальные банки имеют ограничения на покупку валюты даже при наличии свободных средств, поэтому выход излишков ликвидности на валютный рынок сейчас маловероятен".



Еще один краткосрочный фактор с похожим механизмом действия - рекордные остатки на Едином казначейском счете. На курс гривни это влияет опосредованно, но сам факт их накопления в конце года косвенно свидетельствует о повышенных девальвационных ожиданиях, считает Жалило.



"Остатки на казначейском счете сейчас превышают ликвидность банковской системы, - говорит Алексей Блинов. - Движение курса в последние месяцы повторяет движение свободной гривни между бизнесом и бюджетами, и наоборот".



Украина вне мира



Наибольшие разногласия среди опрошенных LIGA.net аналитиков вызвало влияние курса доллара на мировых рынках и решения об учетной ставке Федеральной резервной системы США и Европейского центробанка.

Сразу четыре эксперта посчитали второй фактор незначительным, присвоив ему единицу, двое отметили его максимальным баллом - 10. Влияние мировых котировок доллара получило две десятки и две единицы. В целом оба фактора влияют на гривню опосредованно и с задержкой, считает Ярослав Жалило.



"Решения центробанков ключевых стран формируют глобальные тренды движения капитала, - рассказывает аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. - В таких условиях может ухудшиться важная для нас конъюнктура сырьевых рынков и локальных валют, что приводит к изменению торговой активности".

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Влияние мировых тенденций на колебания пары гривня/доллар не слишком велико из-за действующих в Украине ограничений на движение капитала, отмечает Танцюра. Они проявляются с временным лагом, определяя общий вектор движения на украинском валютном рынке, добавляет Ропяк из банка Пивденный.



Есть еще один фактор - подготовка Украины к выплатам по госдолгу. Прямо на курс это не влияет, но ограничивает НБУ в объемах золотовалютных резервов, которые можно направить на поддержку гривни, отмечает Константин Фастовец.



Доллар по 30?



Аналитики сдержанны в своих прогнозах вотношении курса на конец года. Самый оптимистичный прогноз - 26,5 грн/$, самый пессимистичный - 29-31 грн/S. Средневзвешенный курс, по оценкам всех десяти респондентов, - 27,36 грн/$ на конец декабря.

"Украина столкнулась с независящими от нее рисками", - отмечает Виктор Шулик. В их числе он называет слабую внешнюю ликвидность (при общей задолженности перед МВФ в $12 млрд ЗВР составляют всего 18,7 млрд); международные суды, связанные с "деньгами Януковича", евробондами ПриватБанка и российским контрактом Нафтогаза; а также задержку очередного транша МВФ.

Доллар вырастет к концу года под давлением гривневых бюджетных расходов и крупного торгового дефицита, добавляет Блинов из Альфа-Банка. С угрозой "казначейского навеса" согласен и Олег Куринной. Шевчишин из Forex Club добавляет к факторам риска инфляцию и риски снижения цен на экспортных рынках.

Но именно высокая инфляция способна защитить гривню от чрезмерного падения, считает Константин Фастовец. "НБУ будет держать курс, - говорит Фастовец. - Ему важно не дать инфляции ускорится еще сильнее".

*В опросе приняли участие банки Пивденный, ПУМБ, Кредит-Днепр, Альфа-Банк, Forward Bank, агентство IBI-Рейтинг, Инстиитут общественно-экономических исследовний ISEDA, Адамант Капитал, Альпари, Форекс Клуб.