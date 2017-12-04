Кабмин запланировал сокращение госдолга до 58% ВВП

Согласно стратегии управления госдолгом, отношение объема госдолга к ВВП должно составлять не более 66%, 62% и 58% в 2017-2019 годах

Кабинет министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017 -2019 годы. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Согласно документу, отношение объема госдолга к ВВП должно составлять не более 66%, 62% и 58% в 2017-2019 годах.

Среди мероприятий, которые планируется реализовать в рамках стратегии: увеличение удельного веса внутренних заимствований в общей структуре государственных заимствований; регулярное размещение широкого спектра государственных ценных бумаг с различными сроками обращения в соответствии со спросом; удлинение среднего срока обращения государственных ценных бумаг; выпуск эталонных финансовых инструментов для построения эталонной кривой доходности и обеспечения ликвидности ценных бумаг; обеспечение полноценного доступа Украины на внешние рынки капитала; активное управление госдолгом с целью уменьшения пиковых нагрузок на госбюджет и стимулирования спроса на государственные ценные бумаги; расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком.

"Результатом внедрения Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2017 -2019 годы будет увеличение прозрачности политики управления государственным долгом и повышение эффективности управления государственным долгом в целом", - отметили в Минфине.

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