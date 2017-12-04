НБУ продал сегодня банкам $29,4 млн
04.12.2017 15:49
Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,1808 грн/долл
Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 4 декабря, $29,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $43,6 млн по курсу от 27 грн/долл до 27,19 грн/долл.
Нацбанк продавал валюту по курсу от 27,18 грн/долл до 27,19. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,1808 грн/долл, сообщает НБУ.
До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 27 октября и продал $86 млн млн по средневзвешенному курсу 26,8649 грн.
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