НБУ продал сегодня банкам $29,4 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,1808 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 4 декабря, $29,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $43,6 млн по курсу от 27 грн/долл до 27,19 грн/долл.



Нацбанк продавал валюту по курсу от 27,18 грн/долл до 27,19. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,1808 грн/долл, сообщает НБУ.



До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 27 октября и продал $86 млн млн по средневзвешенному курсу 26,8649 грн.



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