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Госипотека погасила облигации на 1 млрд

04.12.2017 15:51
Государственное ипотечное учреждение погасило облигации на 1 млрд грн
Фото: EPA

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) погасило облигации на 1 млрд грн с одновременной выплатой процентного дохода. Об этом сообщает пресс-служба ГИУ.

"Государственное ипотечное учреждение 4 декабря осуществило погашение гарантированных государством облигаций серии Х2 в установленный проспектом эмиссии срок и в полном объеме", - гласит сообщение.

Кроме того, ГИУ оплатило процентный доход по двадцатому купонному периоду по гарантированным государством облигациям серий Х2, Y2 и перечислило средства в государственный бюджет Украины как плату за государственную гарантию.

Текущая доходность облигаций серии X2 составила 13,85%, Y2 - 14,25% годовых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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