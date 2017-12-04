Госипотека погасила облигации на 1 млрд
Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) погасило облигации на 1 млрд грн с одновременной выплатой процентного дохода. Об этом сообщает пресс-служба ГИУ.
"Государственное ипотечное учреждение 4 декабря осуществило погашение гарантированных государством облигаций серии Х2 в установленный проспектом эмиссии срок и в полном объеме", - гласит сообщение.
Кроме того, ГИУ оплатило процентный доход по двадцатому купонному периоду по гарантированным государством облигациям серий Х2, Y2 и перечислило средства в государственный бюджет Украины как плату за государственную гарантию.
Текущая доходность облигаций серии X2 составила 13,85%, Y2 - 14,25% годовых.
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