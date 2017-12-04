В Кабмине поддержали предложение Порошенко повысить минималку

Повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. грн не ускорит инфляцию, убежден вице-премьер Розенко

Вице-премьер Павел Розенко уверен, что повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. грн не ускорит инфляцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4 100 гривень в 2018 году неинфляционным образом", - говорится в сообщении.



Розенко считает правильной инициативу президента Петра Порошенко о повышении минимальной зарплаты в стране до 4,1 тыс. грн.



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"Такой шаг также даст дополнительный ресурс поступлений в Пенсионный фонд, что позволит нам возможности для очередного повышения пенсий", - добавил Розенковице-премьер.



Ранее сообщалось, что в октябре 2017 г. средняя номинальная заработная плата по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с сентябрем месяцем выросла на 0,4% - до 7377 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 2017 г. составляет 3200 грн.



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