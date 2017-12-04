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В Кабмине поддержали предложение Порошенко повысить минималку

04.12.2017 18:16
Повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. грн не ускорит инфляцию, убежден вице-премьер Розенко
Павел Розенко

Вице-премьер Павел Розенко уверен, что повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. грн не ускорит инфляцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4 100 гривень в 2018 году неинфляционным образом", - говорится в сообщении.

Розенко считает правильной инициативу президента Петра Порошенко о повышении минимальной зарплаты в стране до 4,1 тыс. грн.

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"Такой шаг также даст дополнительный ресурс поступлений в Пенсионный фонд, что позволит нам возможности для очередного повышения пенсий", - добавил Розенковице-премьер.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 г. средняя номинальная заработная плата по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с сентябрем месяцем выросла на 0,4% - до 7377 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 2017 г. составляет 3200 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Розенко, зарплата
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