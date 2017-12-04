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Fitch прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в этом году

04.12.2017 18:57
Агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года.

Согласно сообщению Fitch на официальном сайте, в 2017 году ожидается подъем глобального ВВП на 3,2% и в следующем году - на 3,3%. В начале октября агентство прогнозировало 3,1% и 3,2%, соответственно.

В странах с развитой экономикой финансовые условия остаются очень благоприятными, отмечает Fitch.

Темпы экономического подъема в США в следующем году должны ускориться: агентство улучшило прогноз  с 2,1% до 2,3%.

Прогноз для еврозоны на2018 год улучшен до 2,2% с 1,8%.

Прогноз для ВВП Великобритании повышен незначительно - до 1,6% в этом году и до 1,4% в следующем году.

Главный экономист Fitch Брайан Култон считает, что после 2018 года весьма вероятно ужесточение денежно-кредитной политики при умеренном экономическом росте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Fitch
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