Кабмин переписал проект госбюджета: что изменилось
Подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2018 год предусматривает доходы в сумме 913 млрд грн по сравнению с 877 млрд грн в первоначальной редакции проекта. Доработанный законопроект №7000 обнародован на сайте Верховной Рады.
По сравнению с предыдущей редакцией документа, доходы общего фонда госбюджета увеличены на 28,1 млрд грн, до 839 млрд грн, специального - на 8,4 млрд грн, до 73 млрд грн.
Дополнительные расходы предусмотрено обеспечить за счет увеличения доходной части бюджета, в частности: за счет пересмотра макропрогноза Минэкономразвития - 11 млрд грн; средств НБУ - 1,7 млрд грн; поступлений от внедрения 4G - 6,3 млрд грн; части чистой прибыли за счет роста экономических показателей госпредприятий, а также установления базового норматива отчислений чистой прибыли на выплату дивидендов в размере 75% для НАК Нафтогаз Украины - 13,4 млрд грн; конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения - 4,7 млрд грн.
Кроме того, с целью оптимизации структуры расходов на 2018 год было осуществлено перераспределение по отдельным бюджетным программам, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В новой редакции госбюджета на 2018 год предусматривается выделение 15,9 млрд грн на льготы и субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ, 2,9 млрд грн - отчисления в Государственный фонд регионального развития (при общем объеме фонда в 6 трлн грн).
900 млн грн планируется выделить на приобретение авиационной техники для МВД.
На приобретение авиатехники для ГСЧС предусмотрено 400 млн грн.
Оплата образовательной субвенции студентам высших учебных учреждений I-II уровней аккредитации государственной и коммунальной собственности - 892 млн грн.
327 млн грн предусмотрено выделить на обновление материально-технической базы высших учебных заведений III-VI уровней аккредитации.
787 млн грн планируется выделить на государственную целевую научно-техническую космическую программу.
Также предусмотрено повышение уровня вторичного и третичного звена медицинской помощи за счет медицинской субвенции в 798 млн грн.
Размер минимальной заработной платы в обнародованном законопроекте установлен на уровне 3723 грн.
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