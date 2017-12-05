В рейтинге ЕЦБ больше нет необходимости, объясняет Moody's

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Европейского центрального банка (ЕЦБ).



Moody's напоминает, что впервые присвоил ЕЦБ рейтинг в 1999 году, чтобы поддержать присвоение страновых потолков суверенных рейтингов в рамках еврозоны. Но потом агентство пересмотрело методологию определения странового потолка, поэтому в рейтинге ЕЦБ больше нет необходимости.



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