Moody's отозвал рейтинг Европейского центрального банка
05.12.2017 12:24
В рейтинге ЕЦБ больше нет необходимости, объясняет Moody's
Фото: EPA
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Moody's напоминает, что впервые присвоил ЕЦБ рейтинг в 1999 году, чтобы поддержать присвоение страновых потолков суверенных рейтингов в рамках еврозоны. Но потом агентство пересмотрело методологию определения странового потолка, поэтому в рейтинге ЕЦБ больше нет необходимости.
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