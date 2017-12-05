Золотовалютные резервы Украины выросли почти до $19 млрд

На 1 декабря международные резервы Украины составили $18,906 млрд

Международные резервы Украины на 1 декабря составили $18,906 млрд. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



С начала этого года резервы выросли почти на 22%, отмечает НБУ.



"На динамику объемов международных резервов за прошлый месяц повлияли, в частности, поступления в пользу правительства в сумме $670,4 млн, в том числе $664 млн от размещения облигаций внутреннего госзайма, номинированных в валюте, а также затраты на выплаты по внешнему долгу", - уточняет регулятор.



Международному валютному фонду правительство Украины заплатило $447,1 млн. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено $358,3 млн, в том числе $18,5 млн - обслуживание облигаций внешней государственной ссуды и $282,2 млн - на обслуживание и погашение по ОВГЗ.



"$100 млн из международных резервов в ноябре было направлено на возвращение заимствованных в октябре средств по операции своп с уполномоченным банком", - сообщает Нацбанк.



Кроме того, $49,1 млн в прошлом месяце было направлено на валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных временными факторами. Из них $20 НБУ продал во время интервенций в форме запроса относительно лучшего курса.



Регулятор купил на межбанковском валютном рынке $188 млн путем проведения интервенций в форме запроса относительно лучшего курса. Таким образом, объем чистой покупки валюты на межбанковском рынке для пополнения резервов в прошлом месяце составил $138,9 млн.



"По состоянию на 1 декабря объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", - заверяет регулятор.



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