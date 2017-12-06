Стоимость активов Великобритании достигла рекорда

Чистая стоимость активов Великобритании превысила $13 трлн на конец 2016 года

Чистая стоимость активов Великобритании составляла на конец 2016 года рекордные 9,8 трлн фунтов ($13,2 трлн). Об этом пишет Интерфакс.



Рост показателя за минувший год составил 803 млрд фунтов, или 8,9%, что является самым существенным подъемом с момента начала ведения расчетов. Основной причиной повышения является подорожание земель (на 280 млрд фунтов, или на 5,9%), на которые приходится половина всех британских активов.



Стоимость земель взлетела на 412% за последние 20 лет, что примерно вдвое превышает темпы подорожания других активов. Тем не менее в минувшем году скорость роста существенно замедлилась по сравнению с 15% в 2014 году и 10% в 2015 году.



ONS отмечает, что стоимость земель остается в сильной зависимости от цен на дома, темпы роста которых ослабевают.



"С 1995 года стоимость земель увеличилась более чем в 5 раз, сделав их нашим самым ценным активом, - сообщил статистик ONS Даниэль Гроувс. - На конец 2016 года они стоили 5 трлн фунтов, составляя более половины чистой стоимости всех активов Британии".



После выхода из экономического кризиса 2008 года общая стоимость активов страны стабильно увеличивается с 2012 года, отметил он. Чистая стоимость финансовых активов в прошлом году выросла на 326 млрд фунтов, нефинансовых - на 477 млрд фунтов.



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