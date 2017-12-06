В ЕС представили план создания Европейского валютного фонда

Еврокомиссия представила свой план создания Европейского валютного фонда на базе Европейского механизма стабильности

Европейская комиссия (ЕК) представила свой план создания Европейского валютного фонда. Он опубликован на официальном сайте ЕК.



План содержит конкретные шаги, которые необходимо предпринять в течение следующих 18 месяцев.



Согласно документу, Европейский валютный фонд будет действовать в рамках законодательной базы ЕС и будет создан на действующей структуре Европейского механизма стабильности.



Первая дискуссия относительно предложений Еврокомиссии состоится на саммите ЕС 15 декабря. Ожидается, что конкретные решения будут приняты на следующем саммите в июне 2018 года.



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