Расходы на субсидии в госбюджете-2018 увеличили на 16 млрд грн

В проекте госбюджета на следующий год увеличили расходы на предоставление льгот и субсидий гражданам

В доработанном проекте бюджета расходы на предоставление льгот и субсидий гражданам для оплаты жилищно-коммунальных услуг увеличили на 15,9 млрд грн. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета на 2018 год, пишет Экономическая правда.



"Сначала расходы бюджета на субсидии в 2018 году планировались в размере 55 млрд грн. При этом было предусмотрено, что полномочия по финансированию коммунальных льгот на 7 млрд грн будут переданы местным бюджетам", - отметил министр социальной политики Андрей Рева.



"В процессе подготовки бюджета ко второму чтению было решено, что расходы по льготам будет осуществляться из госбюджета. Таким образом, 55 млрд плюс 7 млрд равно 62 млрд грн", - добавил он.



По его словам, поскольку до конца этого года власти не нашли возможности погасить долги, которые образовались по системе субсидий, было принято решение увеличить расходы в следующем году еще на 9 млрд грн.



"Таким образом, на сегодняшний день общая сумма расходов по этой статье ко второму чтению составляет 71 млрд грн", - добавил Рева.



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