Депутаты одобрили изменения в Бюджетный кодекс
За изменения в Бюджетный кодекс (законопроект N7116) во втором чтении и в целом проголосовали 265 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.
Верховная Рада будет работать, пока не примет бюджет. За то, чтобы продлить вечернее пленарное заседание до тех пор, пока не будет принят проект закона о госбюджете и сопутствующие законопроекты, проголосовали 246 депутатов.
Подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2018 год предусматривает доходы в сумме 913 млрд грн по сравнению с 877 млрд грн в первоначальной редакции проекта.
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