Депутаты одобрили изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада решила продлить вечернее заседание до тех пор, пока не будет принят проект закона о госбюджете-2018 во втором чтении

За изменения в Бюджетный кодекс (законопроект N7116) во втором чтении и в целом проголосовали 265 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.



Верховная Рада будет работать, пока не примет бюджет. За то, чтобы продлить вечернее пленарное заседание до тех пор, пока не будет принят проект закона о госбюджете и сопутствующие законопроекты, проголосовали 246 депутатов.



Подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2018 год предусматривает доходы в сумме 913 млрд грн по сравнению с 877 млрд грн в первоначальной редакции проекта.



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