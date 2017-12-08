НБУ перечислил последний в этом году транш своей прибыли в бюджет

В этом году Нацбанк суммарно перечислил в госбюджет 44,38 млрд грн.

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 7 декабря, завершил перечисление в госбюджет своей прибыли за минувший год.



"Сегодня, 7 декабря, Национальный банк перечислил последний восьмой транш прибыли в госбюджет Украины объемом 4,4 млрд грн", - сообщает пресс-служба НБУ.



В этом году регулятор суммарно перечислил в бюджет 44,38 млрд грн.



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