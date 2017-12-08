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НБУ перечислил последний в этом году транш своей прибыли в бюджет

08.12.2017 09:55
В этом году Нацбанк суммарно перечислил в госбюджет 44,38 млрд грн.
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 7 декабря, завершил перечисление в госбюджет своей прибыли за минувший год.

"Сегодня, 7 декабря, Национальный банк перечислил последний восьмой транш прибыли в госбюджет Украины объемом 4,4 млрд грн", - сообщает пресс-служба НБУ.

В этом году регулятор суммарно перечислил в бюджет 44,38 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Госбюджет
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