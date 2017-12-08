НБУ перечислил последний в этом году транш своей прибыли в бюджет
08.12.2017 09:55
В этом году Нацбанк суммарно перечислил в госбюджет 44,38 млрд грн.
Фото: пресс-служба НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 7 декабря, завершил перечисление в госбюджет своей прибыли за минувший год.
"Сегодня, 7 декабря, Национальный банк перечислил последний восьмой транш прибыли в госбюджет Украины объемом 4,4 млрд грн", - сообщает пресс-служба НБУ.
В этом году регулятор суммарно перечислил в бюджет 44,38 млрд грн.
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