Минфин приостановил работу системы рисков с НДС
08.12.2017 12:44
Министерство финансов временно остановило работу системы рисков с НДС
Министерство финансов временно остановило работу системы рисков с НДС. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.
"Систему рисков по НДС временно приостановят до момента согласования оптимального решения, которое отвечает интересам всех сегментов бизнеса и предупреждает хищения бюджета", - гласит сообщение.
Это решение поддержала Верховная Рада.
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