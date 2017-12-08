Минфин приостановил работу системы рисков с НДС

Министерство финансов временно остановило работу системы рисков с НДС

Министерство финансов временно остановило работу системы рисков с НДС. Об этом Минфин сообщает на официальном сайте.



"Систему рисков по НДС временно приостановят до момента согласования оптимального решения, которое отвечает интересам всех сегментов бизнеса и предупреждает хищения бюджета", - гласит сообщение.



Это решение поддержала Верховная Рада.



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