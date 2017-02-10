ЕС выделит Украине €600 млн в ближайшие недели

По словам президента Еврокомиссии, Украина выполнит обещание о снятии моратория на экспорт леса

Европейский Союз принял решение выделить Украине второй транш финансовой помощи в размере €600 млн. Об этом сообщили президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Украины Владимир Гройсман после встречи в Брюсселе.

"Поскольку правительства Украины вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, это, на мой взгляд, достаточное условие для выделения €600 млн", - отметил Юнкер.

"Это [выделение транша] будет сделано в ближайшие недели", - добавил президент Еврокомиссии.

"Сегодня совместно с Жаном-Клодом Юнкером договорились о выделении в ближайшие несколько недель финансовой поддержки в размере €600 млн. Спасибо за высокий уровень доверия со стороны Еврокомиссии! Это ощутимая поддержка в сложных условиях", - отмечается в комментарии премьер-министра Украины на странице в Facebook.

Напомним, отмена моратория на экспорт необработанной древесины (кругляка) была одним из условий получения следующего транша финансовой помощи от ЕС на €600 млн.

Финансовая помощь ЕС является частью пакета поддержки в размере 11 млрд евро, о котором Евросоюз объявил в марте 2014 года.