ЕС выделит Украине €600 млн в ближайшие недели
Европейский Союз принял решение выделить Украине второй транш финансовой помощи в размере €600 млн. Об этом сообщили президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Украины Владимир Гройсман после встречи в Брюсселе.
"Поскольку правительства Украины вносит в парламент законопроект о снятии моратория на экспорт леса, это, на мой взгляд, достаточное условие для выделения €600 млн", - отметил Юнкер.
"Это [выделение транша] будет сделано в ближайшие недели", - добавил президент Еврокомиссии.
"Сегодня совместно с Жаном-Клодом Юнкером договорились о выделении в ближайшие несколько недель финансовой поддержки в размере €600 млн. Спасибо за высокий уровень доверия со стороны Еврокомиссии! Это ощутимая поддержка в сложных условиях", - отмечается в комментарии премьер-министра Украины на странице в Facebook.
Напомним, отмена моратория на экспорт необработанной древесины (кругляка) была одним из условий получения следующего транша финансовой помощи от ЕС на €600 млн.
Финансовая помощь ЕС является частью пакета поддержки в размере 11 млрд евро, о котором Евросоюз объявил в марте 2014 года.
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