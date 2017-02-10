Банки купили у НБУ $27 млн

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 27,2252 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 10 февраля, $26,9 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $39 млн по курсу от 27,06 грн/долл до 27,231 грн/долл.



Регулятор продавал валюту по курсу от 27,22 грн/долл до 27,231 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 27,2252 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила около 38,7%.



6 февраля регулятор продал банкам $16 млн



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