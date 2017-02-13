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ГФС перечислила в бюджет 68 млрд грн

13.02.2017 11:36
Поступления в сводный бюджет от Государственной фискальной службы в январе составили 68 млрд грн
Роман Насиров

В январе Государственная фискальная служба (ГФС) перечислила в сводный бюджет 68 млрд грн. Как сообщил глава ГФС Роман Насиров, это в 1,6 раза, или на 25,5 млрд грн, больше соответствующего периода 2016 года.

"В госбюджет перечислено 56 млрд грн… В местные бюджеты - 12,1 млрд грн, или на 4,3 млрд грн (в 1,6 раза) больше, чем в январе 2016 года", - отметил он.

Плановые показатели поступлений в общий фонд перевыполнены на 23,8% (индикатив - 39 млрд грн, факт с учетом возмещения - 48,2 млрд грн), дополнительно получено 9,3 млрд грн.

Наибольшие поступления (сбор) обеспечено с НДС (производимые и ввозимые товары) - 37,1 млрд грн. По сравнению с январем 2015 года (факт - 14,3 млрд грн) сбор налога вырос в 2,6 раза, с январем 2016 года (факт - 21,9 млрд грн) - в 1,7 раза.

При этом сбор НДС с произведенных товаров в январе 2017 составил 21,8 млрд грн при среднемесячных поступлениях в 2016 году 12,4 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС, Насиров
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