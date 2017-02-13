Треть бюджетных программ может остаться без финансирования
Распорядители бюджетных средств, которые не подадут паспорта бюджетных программ в надлежащем виде до 15 февраля, не смогут получить финансирование в соответствии с законом. К настоящему моменту не представлены 159 (34%) паспортов, в том числе 43 - в связи с непринятием порядков использования средств, отмечает пресс-служба Министерства финансов.
На утверждение паспортов, согласно закону, главным распорядителям отводится 45 дней (до 15 февраля).
"Министерство финансов неоднократно обращало внимание на необходимость своевременного утверждения паспортов бюджетных программ. Бюджетный процесс должен быть ответственным и прозрачным… В случае возникновения проблем с финансированием, просьба обращаться к соответствующему распорядителю средств, который не подал вовремя бюджетный паспорт в надлежащем виде", - подчеркивают в Минфине.
Минфин указывает, что на данный момент не утверждены паспорта ни одной программы МВД, Минэнергоугля, МИД, Минобороны, Минобразования, Минэкологии, Минздрава, Минагрополитики и других ведомств.
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