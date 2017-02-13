Гонтарева ожидает транш от МВФ к началу марта

Транш от Международного валютного фонда может поступить в Украину в конце февраля или начале марта, сообщила глава НБУ

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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