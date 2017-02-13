Гонтарева ожидает транш от МВФ к началу марта
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева ожидает получение следующего транша от Международного валютного фонда (МВФ) в конце февраля или начале марта. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.
Гонтарева объяснила, что в течение нескольких дней Украина подпишет меморандум с Фондом, что позволит получить следующий транш в размере $1 млрд.
"Транш может поступить в конце февраля или начале марта", - сказала она.
На прошлой неделе директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.
В начале января был опубликован проект последней версии меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования EFF, который содержит 12 структурных маяков, из которых семь новых.
Читайте также: Чего ждет МВФ от Украины в 2017 году - проект меморандума
Министр финансов Александр Данилюк ранее сообщил, что от подписания обновленного меморандума с Фондом Украину отделяют не системные проблемы, а технические аспекты. Вместе с тем, конкретную дату подписания министр называть отказался.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала Украину примером того, где от власти зависит успех или неудача миссии МВФ.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
26217
-
7103
-
5353
-
4752
-
4128