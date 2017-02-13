В ЕС прогнозируют ускорение роста мировой экономики в 2018 году
Еврокомиссия ожидает ускорения роста мировой экономики в 2018 г. до 3,6%. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
Прогноз за минувший квартал был улучшен: осенью ЕК ожидала рост на уровне 3,5%. На 2017 г. ЕК сохранила прогноз роста мировой экономики на уровне 3,4%.
Объем мировой торговли в 2017 г. увеличится и составит 3%. К 2018 г. ожидается ускорение объема до 3,7%.
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Напомним, что по сообщению DW, выход Великобритании из Евросоюза может стоить Германии около 1 млрд евро, такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.
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