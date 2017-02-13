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В ЕС прогнозируют ускорение роста мировой экономики в 2018 году

13.02.2017 15:48
Европейская комиссия обновила прогнозы относительно роста мировой экономики и мировой торговли
Фото: Getty Images

Еврокомиссия ожидает ускорения роста мировой экономики в 2018 г. до 3,6%. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Прогноз за минувший квартал был улучшен: осенью ЕК ожидала рост на уровне 3,5%. На 2017 г. ЕК сохранила прогноз роста мировой экономики на уровне 3,4%.

Объем мировой торговли в 2017 г. увеличится и составит 3%. К 2018 г. ожидается ускорение объема до 3,7%.

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Напомним, что по сообщению DW, выход Великобритании из Евросоюза может стоить Германии около 1 млрд евро, такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: мировая экономика, Прогноз
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