В МВФ довольны переговорами с Украиной
Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша на $1 млрд по кредитной программе продвигаются хорошо. Об этом сказала накануне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает Reuters.
"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - сказала Лагард, не назвав сроков их завершения.
"Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями", - сказала она.
Почти месяц назад в Давосе Лагард говорила, что Украине достаточно пары дней, чтобы снять оставшиеся препятствия на пути к решению совета директоров МВФ о продолжении финансирования.
На этой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что надеется завершить переговоры с МВФ до конца февраля.
На прошлой неделе директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере $1 млрд.
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