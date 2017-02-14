В МВФ довольны переговорами с Украиной

По словам директора-распорядителя МВФ, переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован

Переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша на $1 млрд по кредитной программе продвигаются хорошо. Об этом сказала накануне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает Reuters.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован", - сказала Лагард, не назвав сроков их завершения.

"Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями", - сказала она.

Почти месяц назад в Давосе Лагард говорила, что Украине достаточно пары дней, чтобы снять оставшиеся препятствия на пути к решению совета директоров МВФ о продолжении финансирования.

На этой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что надеется завершить переговоры с МВФ до конца февраля.

На прошлой неделе директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере $1 млрд.