Билет в одну сторону. Как миграция влияет на экономику

И кто выигрывает от перетока трудовых ресурсов из одних стран в другие

Крупные миграционные волны в Европе, происходившие в последние десятилетия, особенно после кризиса в Сирии, вынесли на повестку дня вопрос об эффекте, который мигранты оказывают на национальную экономику государства. До сих пор международные оценки сводились к тому, что мигранты помогут урегулировать проблему нехватки трудовых ресурсов и добиться повышения темпов экономического роста. Но так ли это на самом деле?

За последние три десятилетия население планеты в возрасте 60 лет и старше удвоилось, к 2050 году его доля увеличится еще вдвое. Например, в Германии без учета фактора беженцев трудоспособное население к 2050 году уменьшилось бы на 8,7 млн человек. Для развитых стран эта проблема более актуальна, чем для развивающихся экономик. Количество пожилых людей в них уже превысило численность несовершеннолетних. Ожидается, что к 2050 году пенсионеров в США, Западной Европе и Японии будет проживать в два раза больше, чем молодых граждан. Политика покрытия дефицита рабочей силы мигрантами на сегодняшний день привела к тому, что в основных странах иммиграции пришлые жители составляют 5-20% населения и 10-25% его экономически активной части.

Проводимая в последние годы миграционная политика так называемого экономического локомотива ЕС основана на гипотезе о благоприятном влиянии мигрантов на экономику принимающей страны, если основу иммигрантов составляет неквалифицированная рабочая сила. Такой точки зрения, к примеру, придерживаются немецкие дипломаты. Основная идея - заполнение низкоквалифицированных специальностей мигрантами и сохранение среднего и высококвалифицированного рынка труда за коренным населением.

Такая позиция объясняет подход к Украине, в которой доля потенциальных высококвалифицированных эмигрантов в ЕС превышает долю низкоквалифицированных работников. По мнению европейцев, это создает угрозу для коренных специалистов в странах ЕС. Именно поэтому Евросоюз открывает двери для низкоквалифицированных работников и стран Ближнего Востока и Африки, прибывающих по каналу гуманитарной миграции, и закрывает их для работников из Украины.

Но как влияют беженцы на ситуацию в экономике той же Германии? Власти этой страны приводят данные отчета Международного валютного фонда, согласно которому ВВП Германии увеличится на 0,3% в 2016 году. В ближайшем будущем такой рост, по мнению МВФ, будет вызван расходами на социальное обеспечение, которые повысятся на 0,09-0,13% в 2016-2017 годах в основном за счет выплат и социальных пособий беженцам.

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Миграция тем не менее влияет на экономику неоднозначно. Оздоровление и ускорение экономики за счет мигрантов зависит от того, насколько успешно новые трудовые ресурсы интегрируются в общество и способны отказаться от госфинансирования. В местах сосредоточения иммигрантов на сферу социальных услуг и выплат оказывается сильное давление, связанное с необходимостью школьного обучения, медицинского обслуживания и социального обеспечения малоимущих семей иммигрантов, которое не компенсируется ими.

Исследование 2013 года "Экономическое влияние иммиграции в странах ОЭСР" показало, что в развитых европейских странах, а также в Австралии, Канаде и США, ее положительное влияние близко к нулю, или в лучшем случае составляет 0,5% от ВВП. В исследовании анализировалась миграция последних 50 лет. Ее влияние больше всего заметно в Швейцарии и Люксембурге, где иммигранты обеспечивают чистую прибыль в объеме 2% от ВВП. В исследовании говорилось, что хотя мигранты и не вносят ощутимого вклада в бюджет страны, они не являются бременем для нее. В документе отмечалось, что в большинстве стран мигранты выплачивают в виде налогов и социальных взносов суммы большие, нежели получают в виде льгот. Правда, поскольку зарплаты мигрантов меньше зарплат местных работников, уровень отчислений в бюджет, соответственно, тоже меньше.

Широкое привлечение низкоквалифицированных мигрантов в те или иные отрасли может снижать показатели производительности труда. Хотя низкооплачиваемые иммигранты могут экономить финансовые ресурсы работодателей, но в некоторых случаях это замедляет модернизацию производства. Тем не менее использование дешевого труда иностранцев лежит в основе функционирования целого ряда отраслей экономики развитых стран. Например, в Бельгии иммигранты составляют половину всех работников горнодобывающей отрасли, в Швейцарии - 40% строительных рабочих, в США - 70% занятых в аграрном секторе.

Новейшие отрасли экономики в развитых странах, с другой стороны, сегодня комплектуются во многом за счет привлечения квалифицированной иностранной рабочей силы. Так, в сфере информационных технологий США 18,3% занятых приходится на мигрантов. Иностранное происхождение имели 60% авторов наиболее цитируемых трудов по физике и 30% - по другим естественным наукам в США. Примерно четверть основателей или президентов биотехнологических компаний США были также уроженцами других стран.

Неоднозначное влияние миграция оказывает и на соотношение работающего и неработающего населения. Все зависит от количества иждивенцев на одну единицу рабочей силы, въезжающей в страну (дети, супруги, неработающие родители). Яркий пример - Германия в 1970-1980-х годах. В 1972 году, на который приходился пик трудовой миграции, доля занятых иностранцев составляла 65%. Однако в 1981-м на фоне прекращения миграционного притока этот показатель упал до 17%, в то время как у немцев он составлял 44%.

Риски, исходящие от мигрантов, касаются в основном неквалифицированных местных работников, ранее прибывших мигрантов, которые закрепились на рынке труда и стремятся к увеличению стоимости его оплаты, а также женщин. Так, результаты французских исследований говорят о негативном влиянии уроженок стран Магриба на занятость местных работниц и их заработки. Те, кто теряют работу из-за иммигрантов, обращаются за пособиями к государству. В результате давление на государственный бюджет принимающей страны сохраняется.

Иммиграция, ключевую долю которой составляют низкоквалифицированные работники, способствует падению уровня оплаты их труда относительно оплаты квалифицированных работников. Однако этот фактор имеет и обратный эффект: увеличение количества специалистов любого уровня приводит к снижению стоимости услуг, что благоприятно для общества в целом, но несет угрозу местной рабочей силе. Ухудшая условия для низкоквалифицированных категорий работников, миграция способствует улучшению положения более квалифицированных групп работников.

Неоднозначное влияние миграция оказывает и на национальный бюджет. Согласно ряду американских исследований, средний иммигрант получает меньше социальных выплат и платит больше налогов и взносов, чем средний представитель коренного населения. Однако влияние на бюджет зависит от срока пребывания иностранца в принимающей стране и динамики иммиграции. Только что прибывшие иностранцы оказывают краткосрочное негативное воздействие на бюджет страны, так как нуждаются в трудоустройстве или усиленной государственной поддержке. По мере увеличения срока пребывания в стране и доходов мигрантов их выплаты в бюджет растут, а получаемые ими пособия сокращаются. Таким образом, негативное влияние на экономику возрастает в случае резкого увеличения численности мигрантов или перманентного тренда роста иммигрантов в стране.

Высококвалифицированные мигранты быстрее, чем низкоквалифицированные, находят работу и вносят в казну больше, чем получают из нее. Соответственно, на состояние бюджета благотворно действует повышение доли высокообразованных мигрантов. Это в несколько меньшей степени относится и к работникам средней квалификации. Однако основные источники мигрантов в развитые страны (без учета внутренней миграции в ЕС) предоставляют в основном низкоквалифицированную рабочую силу, а значит, ее влияние на государственный бюджет имеет более негативный характер.

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С помощью миграции невозможно решить будущие бюджетные проблемы, связанные со старением населения. Мигранты, независимо от возраста, определенно не способны восполнить соответствующие потери казны. В связи с этим селективная иммиграционная политика может использоваться здесь лишь как дополнительный экономический инструмент.

Несмотря на попытки регулирования миграции принимающими странами, а также на их попытки фильтровать эти потоки по качественному принципу, существенная доля мигрантов продолжает приниматься по гуманитарным соображениям, прибывать нелегально, не подвергаясь отбору и контролю, или въезжать по программам воссоединения семей. 70-80% мигрантов в США, Швеции и Дании приходится на людей, прибывающих по программам воссоединения семей, что лишает государства возможности регулировать качество трудовых ресурсов, а значит, и их влияние на экономику. Из-за низкого удельного веса мигрантов, в мотивации которых работа является главным фактором переезда (лишь 10-15%), объем и структура иммиграции не всегда соответствуют экономическим потребностям принимающего общества. Значит, ее экономический эффект имеет двойственный характер и слабо прогнозируемые долгосрочные последствия.

Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci AG

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