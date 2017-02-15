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НБУ отчитался о росте своих активов

15.02.2017 10:42
По данным регулятора, за 2016 год активы НБУ выросли на 11% - до 940,6 млрд грн
Фото - пресс-служба НБУ

Активы Национального банка Украины (НБУ) выросли с 849,2 млрд грн в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году согласно предварительным данным по баланса НБУ на 1 января 2017 без учета результатов внешнего аудита. Об этом сказано в сообщении пресс-службы регулятора.

"Основным фактором роста активов НБУ было увеличение международных резервов Украины, которые выросли за 2016 год на $2,2 млрд, или на 17% и достигли на конец года $15,5 млрд. Это является отражением политики НБУ по наращиванию резервов для поддержки макрофинансовой стабильности" , - отметил директор департамента финансового контроллинга НБУ Олег Стринжа.

В то же время активы в гривне в балансе центробанка за отчетный период уменьшились на 38,4 млрд грн или на 8% и составили 439 млрд грн, что является следствием взвешенной монетарной политики для достижения целевого уровня инфляции, считают в НБУ.

По словам Стринжи, объем ценных бумаг в портфеле НБУ уменьшился за 2016 год на 10,1 млрд грн, что является результатом отсутствия доминирования фискальной политики на монетарной политикой. Кроме того, значительно уменьшился объем задолженности банков перед центральным банком: заемщики вернули Национальному банку кредитов рефинансирования на 31,7 млрд грн в 2016 году.

В то же время объем обязательств НБУ увеличился лишь на 19,6 млрд грн до 746 млрд грн. В частности, объем депозитных сертификатов, эмитированных Нацбанком, уменьшился с начала года на 21,7 млрд грн и составил 68,2 млрд грн на конец 2016 года.

"Такой объем ликвидности банков, вложенной в депозитные сертификаты НБУ, свидетельствует, что банки имеют избыточные ресурсы, которые могут направить на кредитование экономики, поскольку доходность депозитных сертификатов меньше стоимости кредитов. Возобновление кредитования, и в частности сегмента малого и среднего бизнеса, является одним из целей банковской системы 2017 и последующие годы", - подчеркнул глава департамента.

В свою очередь собственный капитал Нацбанка вырос за 2016 год до 194,6 млрд грн, на 71,7 млрд грн, в основном за счет прибыли, отмечается в сообщении НБУ.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, активы
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