Долг НБУ перед МВФ составляет около $9 млрд
На 1 января 2017 года объем обязательств Национального банка Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составлял 243,3 млрд грн (около $8,95 млрд по курсу НБУ). Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные регулятора.
Сумма траншей МВФ, которые рассчитывает привлечь правительство Украины до 2019 года, составляет $9,9 млрд.
Накануне глава Минфина Александр Данилюк сообщил, что Украина и МВФ находятся на завершающей стадии переговоров для получения очередного транша кредита.
Напомним, на днях глава МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры с Украиной о выделении очередного транша на $1 млрд по кредитной программе продвигаются хорошо.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что надеется завершить переговоры с МВФ до конца февраля.
На прошлой неделе директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере $1 млрд.
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