НБУ намерен купить у банков до $50 млн

Нацбанк объявил на сегодня очередной валютный аукцион

Национальный банк Украины (НБУ) объявил аукцион по покупке на межбанковском валютном рынке до $50 млн.



К полудню на межбанковском рынке было заключено 26 сделок на общую сумму $12,44 млн, при этом средневзвешенный курс составил 27,0333 грн/долл.



8 февраля НБУ купил на межбанке $26,5 млн.



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