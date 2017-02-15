НБУ намерен купить у банков до $50 млн
15.02.2017 13:05
Нацбанк объявил на сегодня очередной валютный аукцион
Фото: Getty Images
Национальный банк Украины (НБУ) объявил аукцион по покупке на межбанковском валютном рынке до $50 млн.
К полудню на межбанковском рынке было заключено 26 сделок на общую сумму $12,44 млн, при этом средневзвешенный курс составил 27,0333 грн/долл.
8 февраля НБУ купил на межбанке $26,5 млн.
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