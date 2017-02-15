НБУ выкупил у банков весь предложенный объем валюты

Нацбанк сегодня на валютном аукционе купил $33,2 млн

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 15 февраля, $33,2 млн - весь предложенный объем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты по курсу от 26,98 грн/долл до 27 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,98 грн/долл до 27 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,9898 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила около 19,3%.



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