Не тянут. Почему в Украине некому провести пенсионную реформу

Политики бояться нарушить "статус-кво" пенсионеров и загоняют экономику в еще большую яму

Реформа пенсионной системы - это большое поле для спекуляций. Но дальше них дело не идет. Противоречие лежит в понимании самой сути пенсионной реформы. Простые граждане считают, что ее цель - улучшение благосостояния пенсионеров. Правительство под этой реформой понимает что угодно, но только не повышение благосостояния людей. Что уж говорить о введении накопительного уровня пенсионного обеспечения, когда каждый смог бы спланировать свою старость самостоятельно.

Ликвидация спецпенсий, повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет в 2020 год, равно как и модернизация пенсий для госслужащих - необходимые, но недостаточные шаги для улучшения жизни пенсионеров. Полумеры, затеянные правительством и парламентом, напоминают лишь хаотическое метание для сохранения хоть какого-то "статус-кво" пожилых людей. А общество борется с одним из коренных страхов - дожить до старости и не иметь источника доходов.

В начале своего срока президент Петр Порошенко обещал 64 реформы, среди которых была и пенсионная. После вступления в должность, вероятно, пришло осознание, что 64 реформы сделать за 4 года невозможно. И вот ответственный за это направление в Администрации президента Дмитрий Шимкив анонсирует в 2015 году проведение уже 18 приоритетных реформ. Пенсионная среди них отсутствует.

Не стоит ждать чудес и от коалиционных сил в парламенте. "Жить по-новому", "Жить безбедно" - это названия разделов программы президентской партии, утвержденной еще в августе 2014 года. Но в ее разделах о пенсионерах и пенсионном обеспечении ничего не упоминается. Главные цели "Народного фронта", если верить их программе, - безопасность и развитие. Но о пенсионерах и пенсионном обеспечении там нет ни слова.

Интерес к пенсионной реформе имитируют и другие политические силы. Юлия Тимошенко любит вспоминать о социальной незащищенности украинских граждан и знает, что это 12,5 млн избирателей, но в программе "Батькивщины" ничего не говорится об их будущих пенсиях. В программе Радикальной партии Олега Ляшко слово "пенсия" и его производные не встретились ни разу. Обходит тему и Самопомич, хотя там понимают, что баланс пенсионной системы достижим за счет плательщиков налогов.

В вопросах пенсионной реформы противоречит себе и правительство. Одной рукой премьер Владимир Гройсман вносит в апреле 2016 года законопроект № 4608, а другой (при помощи министра соцполитики Андрея Ревы) - останавливает его рассмотрение, направив соответствующее письмо в комитет Рады по социальной политике. Минфин планирует "осовременить пенсии", но не закладывает в бюджет никаких расходов на проведение реальной реформы.

Что получат 12,5 млн. пенсионеров и 16 млн. работающих, медленно, но уверенно движущихся к пенсии? Они выбрали правящую коалицию в составе которой нет партии, нацеленной на изменение системы пенсионного обеспечения. Благо, заинтересованных в реформе, очень много. Это и финсектор, готовый работать на извлечение максимально выгодных условиях накопления, и налогоплательщики, заинтересованные в снижении налогов, и экономика в целом. Реформа сдвинется с мертвой точки только в результате диалога гражданского общества с властью. Иначе она не пойдет.

Галина Третьякова, гендиректор Украинской федерации страхования

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