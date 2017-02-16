НБУ отозвал валютную лицензию у компании ФК-Хранитель

Нацбанк лишил ФК-Хранитель лицензии на осуществление валютных операций

Национальный банк Украины отозвал лицензию на совершение валютных операций у компании ФК-Хранитель. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"Согласно распоряжению Национального банка от 15 февраля N98-ро генеральная лицензия от 3 октября 2014 года №141 на осуществление ФК-Хранитель валютных операций отозвана", - гласит сообщение.



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