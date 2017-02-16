НБУ купил у банков более $28 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,9959 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 16 февраля, $28,4 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты объемом $31,1 млн по курсу от 26,99 грн/долл до 27,05 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,99 грн/долл до 27 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,9959 грн/долл, сообщает НБУ.



Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила около 21,1%.



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