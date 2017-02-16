Порошенко: Блокада обойдется Украине в $2 млрд

Президент подчеркнул, что из-за блокады Украина может потерять до $2 млрд валютной выручки, что скажется и на курсе гривни

Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса нанесет украинскому бюджету ущерб в $2 млрд. Об этом сообщил сегодня, 16 февраля, президент Петр Порошенко, выступая на заседании СНБО.



"Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. человек окажутся на улице. Государство потеряет до $2 млрд валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривни", - отметил Порошенко.



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Он добавил, что блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса спровоцирует безработицу на этих территориях, в результате чего местные шахтеры, чтобы выжить, будут вынуждены пополнить ряды террористических организаций ДНР и ЛНР.



Порошенко анонсировал заседание СНБО для обсуждения неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны, связанных с блокадой поставок угля из ОРДЛО.



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Информационное агентство

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