Порошенко: Блокада обойдется Украине в $2 млрд
Блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса нанесет украинскому бюджету ущерб в $2 млрд. Об этом сообщил сегодня, 16 февраля, президент Петр Порошенко, выступая на заседании СНБО.
"Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. человек окажутся на улице. Государство потеряет до $2 млрд валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривни", - отметил Порошенко.
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Он добавил, что блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса спровоцирует безработицу на этих территориях, в результате чего местные шахтеры, чтобы выжить, будут вынуждены пополнить ряды террористических организаций ДНР и ЛНР.
Порошенко анонсировал заседание СНБО для обсуждения неотложных мер по нейтрализации угроз энергетической безопасности страны, связанных с блокадой поставок угля из ОРДЛО.
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