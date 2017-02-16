У Минфина забрали контроль над печатью ценных бумаг

Кабинет министров Украины передал полномочия по организации и контролю за изготовлением ценных бумаг, бланков и документов строгой отчетности от Министерства финансов Министерству экономического развития и торговли. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.



Согласно документу, все полномочия по контролю и управлению процессом изготовления документов, бланков и ценных бумаг передаются Минэкономразвития.



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