В ежегодном рейтинге экономических свобод Украина опустилась с 162 на 166 место

Украина ухудшила позиции в рейтинге экономических свобод, который составляет организация Heritage Foundation.



В новом ежегодном рейтинге Украина опустилась с 162 на 166 место и попала в раздел "Депрессивные экономики мира".





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