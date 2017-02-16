Украина ухудшила позиции в рейтинге экономических свобод
16.02.2017 16:53
В ежегодном рейтинге экономических свобод Украина опустилась с 162 на 166 место
Фото: пресс-служба НБУ
Украина ухудшила позиции в рейтинге экономических свобод, который составляет организация Heritage Foundation.
В новом ежегодном рейтинге Украина опустилась с 162 на 166 место и попала в раздел "Депрессивные экономики мира".
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