Акции Samsung снижаются после ареста главы компании

Акции Samsung на Корейской бирже утром снижались более чем на 1,2% к предыдущему закрытию

Бумаги южнокорейского производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics торгуются в минусе на фоне ареста фактического руководителя корпорации Ли Чжэ Ёна.

Как свидетельствуют данные торгов, акции Samsung на Корейской бирже утром снижались более чем на 1,2% к предыдущему закрытию. При этом ранее бумаги компании падали на 3,2%.

Напомним, ранее стало известно об аресте фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе. В ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы.

Отмечается, что следствие должно завершиться до 28 февраля, но может быть продлено на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана.

"Мы сделаем все возможное, чтобы истина раскрылась во время будущих судебных разбирательств", - цитирует Рейтер краткое заявление корпорации Samsung после ареста Ли Чжэ Ёна.

Источник: Прайм