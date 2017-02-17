Акции Samsung снижаются после ареста главы компании
Бумаги южнокорейского производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics торгуются в минусе на фоне ареста фактического руководителя корпорации Ли Чжэ Ёна.
Как свидетельствуют данные торгов, акции Samsung на Корейской бирже утром снижались более чем на 1,2% к предыдущему закрытию. При этом ранее бумаги компании падали на 3,2%.
Напомним, ранее стало известно об аресте фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе. В ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы.
Отмечается, что следствие должно завершиться до 28 февраля, но может быть продлено на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана.
"Мы сделаем все возможное, чтобы истина раскрылась во время будущих судебных разбирательств", - цитирует Рейтер краткое заявление корпорации Samsung после ареста Ли Чжэ Ёна.
Источник: Прайм
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10684
-
4637
-
3087
-
2513
-
2350