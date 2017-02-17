 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.96  27.35   EUR:  28.42  29.10
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Акции Samsung снижаются после ареста главы компании

17.02.2017 10:31
Акции Samsung на Корейской бирже утром снижались более чем на 1,2% к предыдущему закрытию
Ли Чжэ Ён (фото - ЕРА)

Бумаги южнокорейского производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics торгуются в минусе на фоне ареста фактического руководителя корпорации Ли Чжэ Ёна.

Как свидетельствуют данные торгов, акции Samsung на Корейской бирже утром снижались более чем на 1,2% к предыдущему закрытию. При этом ранее бумаги компании падали на 3,2%.

Напомним, ранее стало известно об аресте фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе. В ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы.

Отмечается, что следствие должно завершиться до 28 февраля, но может быть продлено на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана.

"Мы сделаем все возможное, чтобы истина раскрылась во время будущих судебных разбирательств", - цитирует Рейтер краткое заявление корпорации Samsung после ареста Ли Чжэ Ёна.

 Источник: Прайм

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: акции, Samsung
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров