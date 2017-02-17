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Министру финансов назначили нового заместителя

17.02.2017 10:51
Вместо Евгения Капинуса заместителем министра финансов назначен Андрей Градиль

Кабинет министров назначил на должность государственного секретаря Министерства финансов Евгения Капинуса, а на должность заместителя министра финансов - Андрея Градиля. Об этом говорится в распоряжениях правительства NN105-р и 107-р.

Таким образом, Капинуса уволили с должности заместителя министра финансов - руководителя аппарата и назначили госсекретарем Минфина сроком на пять лет с даты фактического начала исполнения обязанностей.

Андрей Градиль ранее занимал пост начальника управления Национального банка Украины в Херсонской области. До этого назначения он возглавлял областное отделение Мегабанка, а в 2005-2010 гг был заместителем губернатора Бориса Силенкова (по квоте Социалистической партии Украины).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: КМУ, Министерство финансов, Данилюк
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