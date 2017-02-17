Европарламент одобрил создание должности министра финансов ЕС

Депутат Ги Верхофстадт предложил создать должность министра финансов Евросоюза

Европейский парламент одобрил резолюцию Ги Верхофстадта, которая предлагает создание должности министра финансов Европейского союза (ЕС). Об этом Европарламент сообщает на официальном сайте.



Верхофстадт предлагает также предоставить Еврокомиссии полномочия для разработки и введения в действие единой экономической политики, которая подкреплена бюджетом еврозоны.



За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, против - 269. 83 парламентария воздержались.



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