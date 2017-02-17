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Европейский центробанк нарастил прибыль на 10%

17.02.2017 11:58
Чистая прибыль ЕЦБ по итогам прошлого года составила €1,2 млрд
Фото: EPA

Чистая прибыль Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам 2016 года выросла на 10,2% по сравнению с предыдущим годом - до €1,19 млрд. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Чистый процентный доход ЕЦБ за прошлый год составил €1,65 млрд - на 11,7%, чем в 2015 году.

Доход от финансовых операций ЕЦБ вырос на 5,14% и составил €225 млн. Объем частичных списаний вырос до €148 млн. Центробанк объясняет это увеличением ценных бумаг в долларовом портфеле банка.

Консолидированный баланс Евросистемы (ЕЦБ и центральные банки стран еврозоны) составил €3,66 млрд на конец 2016 года - на 31,7% выше показателя за 2015 год. Число банкнот единой европейской валюты, находящихся в обороте, на 31 декабря составило 1,13 млрд штук.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕЦБ, ЕС
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