Переговоры с МВФ находятся на завершающей стадии - Гройсман
Украина находится на завершающей стадии формирования меморандума о дальнейшем сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил сегодня, 17 февраля, премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.
Он призвал не спекулировать на этой теме, особенно в части вероятности повышения или не повышения пенсионного возраста.
"Мы работаем с МВФ. Мы завершаем работу над меморандумом (о дальнейшем сотрудничестве - ред.). Как только завершим работу, мы скажем, какие будут параметры. И пусть никто не спекулирует на этом. В меморандуме нет ни одного слова о повышении пенсионного возраста", - подчеркнул Гройсман.
Ранее о завершающей стадии переговоров сообщил министр финансов Александр Данилюк.
На днях глава МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры с Украиной о выделении очередного транша на $1 млрд по кредитной программе продвигаются хорошо.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере $1 млрд.
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