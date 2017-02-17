Государственная фискальная служба проверит закрывшиеся ФОПы

ГФС намерена проверить физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце прошлого года

Государственная фискальная служба (ГФС) планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016-начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога. Об этом заявил сегодня, 17 февраля, глава ГФС Роман Насиров, сообщает УНИАН.



"Многие из тех, кто закрылись, это были неработающие субъекты хозяйственной деятельности. Причем не работали они уже год или два. Поэтому их проверить не так трудно. Но были и такие случаи, когда мы понимаем, но это трудно доказать, что предприятие работало, но просто ничего не декларировало", - сказал он.



Наряду с закрытием нерабочих субъектов хозяйствования в январе открылось 28 тысяч новых, добавил Насиров.



В начале января сообщалось, что с середины декабря 2016 г. в Украине прекратили работу 128 тыс. частных предпринимателей.



Массовое закрытие ФЛП началось после того, как были приняты изменения в законодательство Украины, согласно которым с 1 января 2017 г. вторая и третья группы ФЛП обязаны ежемесячно платить единый социальный взнос в размер 704 грн, даже если они не имеют доходов.



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