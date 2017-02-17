Чистая прибыль Moody's в 2016 году сократилась до $266,6 млн, свидетельствует данные финотчетности компании

Чистая прибыль американской компании Moody's Corporation в 2016 году сократилась по сравнению с 2015 годом в 3,53 раза - до $266,6 млн.

Как сообщается в отчетности компании, чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $1,36 против $4,63 годом ранее. Выручка Moody's увеличилась на 3,44%, до $3,604 млрд. Операционная прибыль составила $638,7 млн, что в 2,3 раза ниже прошлогоднего показателя.

В четвертом квартале Moody's получила убыток в $428,6 млн по сравнению с прибылью в $217,9 млн за аналогичный период 2015 года. При этом в компании считают, что получили хорошие показатели по итогам прошлого года. "2016 год отличался от других разнообразием событий, влияющих на глобальные финансовые рынки. В нестабильных рыночных условиях Moody's получил хорошие финансовые показатели, достигнув показателя по выручке в $3,6 млрд, что на 3% больше по сравнению с 2015 годом", - отметил гендиректора Moody's Рэймонда Макдэниэла.

Компания Moody's Corporation основана в 1909 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Число сотрудников по данным на декабрь 2016 года составляет примерно 10,6 тысячи человек по всему миру, компания присутствует в 36 странах.